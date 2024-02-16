Aysun Gülveren Bayazit, seçmenin yüreğine dokunuyor

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, muhtarlık seçimleri için propagandalar da, barış ortamında hızla sürüyor. Demokratik teamüller içerisinde bir yarışın yaşandığı Zabıtan Mahallesi’nde mevcut muhtar İsmail Candan bir daha aday olmayacağını açıklayınca, yarış kızıştı, adayların sayısı arttı. 6 adayın mücadele vereceği seçimlerde kadın aday Aysun Gülveren Bayazit, 5 kadın 3 erkek azasıyla yarışa dahil oldu. Havva Çabukel, Necmettin Demirkol, Vefa Mammadyarova, Muammer Dündar, Nevzat Bayazit, Ayşe Sevinç, Ayten Yıldız, Filiz Payım, göreve gelmek ve mahallenin sorunlarına çözüm bulmak için el ele verdi.

AYSUN GÜLVEREN BAYAZİT KİMDİR ?..

Zabıtan Mahallesi Muhtar adayı Aysun Bayazit, 1966 doğumlu. Konya Selçuk Üniversitesi İşletme-muhasebe mezunu. Evli bir bir çocuk annesi. Kısa süreli bir çalışma hayatından sonra ev hanımlığını seçen asker eşi Bayazit, kurs ve gönüllülük esaslı çalışmalardaki gayretiyle tanınıyor. Bayazit “Şu andan itibaren mahalle sakinleri için çalışmak istiyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim” dedi.