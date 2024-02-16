Eeeeeeeeeyyy şair müsveddesi: Ben sana şair olamazsın demedim, eşek olursun dedim !..

Aşık olup acı çekmeden, aşk şiiri yazamazsın
kavga etmeden, kavga romanı yazamazsın
futbol oynamadan, maç yazısı yazamazsın
villalardan gelip, sokaktaki adamın çaresizliğini yazamazsın
Küçücük kentte dev gibi jiple öküz gibi gezerken, halk otobüsündeki adamın çilesini yazamazsın...
Bunları yapıp da yazarsan:
SENDE Mİ ŞAİR-YAZAR OLDUN BE EŞŞOĞLUUUUEŞŞEK DERLER...
Haline böyle güler…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.