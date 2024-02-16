16 Şub 2024 - 11:48- Gündem G:

Eeeeeeeeeyyy şair müsveddesi: Ben sana şair olamazsın demedim, eşek olursun dedim !..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Eeeeeeeeeyyy şair müsveddesi: Ben sana şair olamazsın demedim, eşek olursun dedim !.. mask
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Aşık olup acı çekmeden, aşk şiiri yazamazsın

kavga etmeden, kavga romanı yazamazsın

futbol oynamadan, maç yazısı yazamazsın

villalardan gelip, sokaktaki adamın çaresizliğini yazamazsın

Küçücük kentte dev gibi jiple öküz gibi gezerken, halk otobüsündeki adamın çilesini yazamazsın...

Bunları yapıp da yazarsan:

SENDE Mİ ŞAİR-YAZAR OLDUN BE EŞŞOĞLUUUUEŞŞEK DERLER...

Haline böyle güler…

16 Şub 2024 - 11:48 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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