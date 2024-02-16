Başiskele filosuna yeni iş makinesi

Başiskele Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet edebilmek adına kendi öz kaynaklarıyla hizmet araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kendi imkanlarıyla yerli ekskavatörü satın alan Başiskele Belediyesi, hem hizmet araç filosunu yeniliyor hem de hizmet araçlarının sayısını artırıyor. Başiskele Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da 2 çöp kamyonu ve çöp taksiyi bünyesine kattı.