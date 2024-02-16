Başiskele Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet edebilmek adına kendi öz kaynaklarıyla hizmet araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kendi imkanlarıyla yerli ekskavatörü satın alan Başiskele Belediyesi, hem hizmet araç filosunu yeniliyor hem de hizmet araçlarının sayısını artırıyor. Başiskele Belediyesi, geçtiğimiz aylarda da 2 çöp kamyonu ve çöp taksiyi bünyesine kattı.
- Gündem
Başiskele filosuna yeni iş makinesi
Başiskele Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli hizmet edebilmek adına kendi öz kaynaklarıyla bir iş makinesini filosuna dahil etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.