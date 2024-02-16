CHP Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz, Emekli Deniz Astsubayları kahvaltısına katıldı



CHP Gölcük Belediye Başkanı Adayı Özgür Yılmaz, Gölcük 73 Mezunu Emekli Deniz Astsubayları’nın kahvaltı programına katıldı. CHP Gölcük İlçe Başkanı Mehmet Uzuner ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda emekli deniz astsubayları Özgür Yılmaz ile yakından ilgilendi. Kahvaltı sırasında söz alan Özgür Yılmaz, Gölcük’ün bir donanma kenti olduğunu da hatırlatarak, “Biliyoruz ki Gölcük ilçemiz Türk donanmasının en önemli limanlarından biridir. Sizler de donanmanın en önemli bireyleriydiniz. Her koşulda ülkemizin savunmasında yer aldınız ve bu görevden asla kaçmadınız. Birçoğunuz buralı olmasa dahi Gölcüklü kaldı ve burada yaşamaya devam etti. Ben kendi adıma size bugüne kadar Türk donanmasında yer aldığınız, Türk halkını ve ülkemizi en iyi şekilde koruduğunuz için teşekkür ederim. Bizim dönemimizde de Gölcük’ün bir donanma kenti olduğu bilinciyle Türk ordusuna hizmet veren herkesin daha iyi koşullarda yaşaması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Emekli deniz astsubayları, Özgür Yılmaz’ı konuşmasından dolayı uzunca bir süre alkışlarken kendilerinin de Yılmaz’a destek olacağını belirtti.