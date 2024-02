NİTRİK OKSİDİ ARTIRMANIN DOĞAL YOLLARI

A. Okan Çağlar/ Nurçin Çağlar

“Nitrik oksit (NO) insan vücudunda üretilen en önemli moleküldür. Bir sinyal molekülüdür ve vücudumuzdaki tüm hücrelere oksijen ve besin taşır. Hücreler arası iletişimi sağlar. Vücuttaki tüm biyokimyasal reaksiyonlarda ve hücrelerde görev alır. En önemli işlevlerinden biri kan dolaşımına etkisidir.

Vücutta NO Üretim yolları

L-Arginin amino asidi (hayvansal protein, bakliyat, süt ve kuruyemişlerde bulunur) oksijenle birleşerek enzim (eNOS) yardımı ile NO üretir.

Nitrat ve nitrite’den üretilmesi: Ağız ve dil üzerindeki dost bakteriler besinlerle alınan nitrat ve nitritin NO dönüşümünü yapar. NO yetersizse damarlarda sertleşme, plak oluşumu ve yüksek kan basıncı gelişir. Damar duvarlarındaki artan basınç ise kalp krizi ve inme riskini artırır. Yüksek kan basıncı, LDL ve trigliserit, düşük HDL, diyabet, sigara, hareketsizlik, homosistein yüksekliği, yaşlanma gibi kalp hastalıkları riskleri arttıkça inflamasyon artar ve NO üretimi düşer. 40 yaş ve üzeri insanlarda yıllar içinde biriken oksidatif stres hasarı ile damarlarda endotel doku sertleşir, NO üretimi azalır. Kalp krizi ve inme riski artar. Damarlar daha çok NO’ya ihtiyac duyar.

NO TAKVİYELERİ

Popüler NO takviyeleri içinde L-arginine amino asit yer alır. Ancak eğer 40 yaş üzerindeyseniz ve olası bir tansiyon sorunu veya diyabet, kolesterol, sigara kullanıyorsanız damar endotelyum yapınız L-Arginine’i ideal şekilde NO çeviremediği için sakıncalı olduğu sonucuna varılmış.”

NO ÜRETİMİNİ DOĞAL YOLLARLA ARTIRMAK İÇİN ÖNERİLER

Kan dolaşımından hücreler arası iletişime kadar birçok işlevi olan önemli molekül Nitrik Oksit (NO), vücut tarafından L-arginin amino asidi ve ağızda bakteriler tarafından nitrat ve nitritlerden yapılıyor. Yetersiz NO seviyesi damar sertliği, yüksek kan basıncı ve kalp hastalıkları riskini artırıyor. Nitrik Oksiti doğal yollarla artırmak için polifenollerden zengin sebze ağırlıklı bir beslenme öneriliyor.

SEBZELERİN GÜCÜ

Sebzelerdeki nitrat ve nitrit NO'ya dönüşerek damarların esnemesi ve kan basıncının düşmesine neden olur. Endotelyum dokusu plak ve pıhtı geliştiren immün faktörlere karşı dayanıklı hale gelir. Bu yolla kalp krizine ve inmeye karşı koruyucudur. Nitrat ve nitritten zengin koyu yeşil yapraklı sebzeler. Yapılan araştırmalar uzun yaşam ve kalp hastalıkları üzerinde en etkili besinlerin (zeytinyağı, balık, kuruyemişler veya baklagiller değil) sebzeler özellikle de yeşil yapraklılar olduğu sonucuna varmıştır. Araştırmalarda yeşil sebzelerin kalp hastalığı riskini %18, inme riskini %21, kükürtlü sebzelerin (brokoli, lahana vd) %32 azalttığı görülmüştür. DASH Diyeti (Dietary Approach to Stop Hypertension) ve AKDENIZ DİYETİ yüksek NO etkilidir. Günde 8-10 porsiyon sebze ve meyve tüketimine dayalı yüksek miktarda nitrat ve nitrit içeren DASH beslenmesi NO üretimini artırır ve kalp damar hastalıklarına karşı koruyucudur.

Araştırmalara göre beslenmenizin nitrat, nitrit zengini sebzelerden oluşması vücudun NO ihtiyacını %50 karşılar. Besin yoluyla alınan Nitrat ağızdaki bakteriler yoluyla nitrite ve sonra da mide ve dokularda NO'ya dönüşür. Beslenmenize koyu yeşil yapraklı sebzeler ekleyin.

NO artırmanın yollarından biri pişmiş sebze ve salatalara limon (C vit) eklemektir.

■Karpuz - Vücudun NO üretmesine destek olan amino asit Sitrulin yönünden zengindir.

Sebze ve bitki smoothieleri tüketin.

■ Sebzelerin bazı kısımları Nitrat açısından daha Zengindir. Bunlar sırasıyla: Sap kısmı, yapraklar, dal, kökle

■Nar, elma suyu, siyah ve yeşil çay tüketin, NO artırmaya yardım eder.

Su içmeyi aksatmayın, NO üretimi için gereklidir.

■ Polifenollerin Gücü: Polifenol zengini antioksidan gıdalar NO artırır.

■Balık Yağı: Omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA kalp koruyucudur. Damarlarda plak oluşumunu yavaşlatır ve kalp krizine karşı korur. Balık yağları NO artırır. Eğer kalp hastalığı varsa günlük 1gr/1000 mg EPA ve DHA balık Yağı kullanın.

Polifenol zengini gıdalar:

Resveratrol: Bilim insanlarına göre uzun yaşam anahtarıdır.

EGCG: Siyah ve yeşil çayda bulunan kateşin adlı polifenollerin yaşlanma, alerji, meme kanseri, kolesterol, kalp krizi vb gibi birçok hastalığa karşı koruyucu özelliği vardır. Kalp hücrelerini oksidasyondan korur. LDL ve total Kolesterolü düşürür. İçindeki flavonoidler NO ve kan akışını artırır.

Antosiyaninler: Yaban mersininde çokça bulunan bu polifenol hafıza kaybını yavaşlatır.

Siyah çikolata (min %75 kakao): Polifenoller yönünden zengindir. NO artırır, kalp sağlığını korur ve endotelyal fonksiyonları geliştirir.

Elma: Elmadaki polifenoller tükürükte NO yükseltir.

■ Nar Suyu: Nar damardaki NO üretimini artırır, düşük NO düzeyini tamir eder. Kalp hastalığı olan kişilerde günde 1 Bardak nar suyunun kalbe kan akışını arttırdığı görülmüştür

Nitrik Oksit Indeks: Kalp hastalıkları ve sağlık için besin rehberi

Diyabet için geliştirilen ve gıdaların şeker yükünü gösteren Glisemik İndeks (GI) gibi NO İndeksi de kalp hastalıkları için bir rehberdir. Nitrik Oksit İndeksi için iki faktör dikkate alınır:

1- Besindeki NO yapan nitrat ve nitrit miktarı

2- Besinin ORAC değeri

Nitrik Oksit İndeksi

En yüksek gıdalar: Kale, pazı, roka, ıspanak, turp, pancar, lahana, pancar suyu, marul, karnabahar, maydanoz, havuç, alabaş, brokoli.

Orta Seviye Gıdalar: Kuşkonmaz, kereviz, su teresi, enginar, patlıcan, çilek, patates, sarımsak, domates.

Özet çeviri: Elif Gürses

Kaynak: Bryan, Dr. Nathan, “The Nitric Oxide (NO) Solution: How to Boost the Body's Miracle Molecule”