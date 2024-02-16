Futbolun İçerisinde Yer Almak İstiyorsanız Adresiniz Sosyal Lig!

Futbolun en büyük tutkular arasında yer aldığı ülkelerden bir tanesinde yaşıyoruz. Birçok insan futbol dünyasının içerisinde yer almak için çaba sarf ediyor. Ancak herkes bu kadar şanslı değil. Birçoğumuz futbolu maçları seyrederek ya da futbol oyunları oynayarak uzaktan takip ediyoruz. Petrol Ofisi Sosyal Lig ise bu durumu tamamıyla değiştirmeyi başarıyor.

Çok kolay bir şekilde kayıt olacağınız Petrol Ofisi Sosyal Lig ile birlikte gerçek oyuncuları kullanarak kadronuzu kuracak ve binlerce oyuncu ile kıyasıya bir rekabetin içerisinde olacaksınız. Oyuncuların futbol kariyerlerindeki istatistikleri direkt olarak oyuna entegre olacağı için siz de futbolun tamamıyla içerisinde olacak ve futbolcu performanslarından direkt olarak etkileneceksiniz.

Petrol Ofisi Sosyal Lig ile Nasıl Futbolun İçinde Olursunuz?

Ülkemizde her yıl devam eden profesyonel futbol ligi TFF Süper Lig şeklinde isimlendiriliyor. Bildiğiniz gibi ligimizin içerisinde belirli bir düşme ve çıkma sistemi mevcut. En başarısız üç takım lige veda ederken 1. Lig’in en başarılı 3 takımı ise Süper Lig’e çıkıyor. Yeni bir sezon başladığında da 20 takım kıyasıya bir mücadele için hazır hale geliyor.

Her takım ortalama 26-27 futbolcuyla sezona başlamakta. Bazı kadrolar daha geniş kurulabiliyor olsa da genelde sayılar bu seviyelerde kalıyor. Bu da ligimizde 500-600 farklı futbolcunun top koşturduğu anlamına gelmekte. Petrol Ofisi Sosyal Lig oynarken bu futbolculardan harika bir kadro kuruyorsunuz ve futbolcuların gerçek dünyadaki istatistiklerine göre sizin kadronuzun puanı belirleniyor. Böylece sizler de TFF Süper Lig ile direkt olarak bağlantılı bir futbol adamına dönüşüyorsunuz.

Petrol Ofisi Sosyal Lig Üyelik İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

Her yıl binlerce farklı oyuncunun yer aldığı Petrol Ofisi Sosyal Lig son derece basit bir üyelik sistemine sahip. Oyuna üye olabilmeniz için kendi giriş bilgilerinizi belirlemeniz gerekli. Burada mail adresi ya da telefon numarası kullanabilirsiniz. Eğer Google mail adresiniz varsa direkt olarak Google hesabınızı kullanarak sisteme giriş yapma fırsatınız var. Eğer farklı bir mail adresiniz varsa bu durumda üyelik oluşturma adımlarını gerçekleştirmeniz gerekiyor.

Telefon numaranızı kullanmanız da sizler için avantaj olabilir. İletişim mesajları tamamen telefonunuza geleceği için gelen bildirimleri çok daha rahat bir şekilde takip edebileceksiniz. Ayrıca sisteme girerken mail adresi yazmak yerine telefon numaranızı yazmanız da çok daha rahat olacak. Giriş için şifrenizi de belirledikten sonra oyuna giriş yapıp kadronuzu kurmaya başlayabilirsiniz. Haftanın son maçı oynandığı anda gelecek haftanın takımını kurma süreniz başlamış oluyor.

Petrol Ofisi Sosyal Lig’de Kadro Kurmak İçin Neler Yapılmalı?

Oyun içerisinde kadronuzu kurmak için üyelik oluşturup oyuna girmeniz yeterli. Oyunda herhangi bir ücret talebi bulunmamakta. Sisteme kaydınızı yapıp oyuna girdiğinizde ilk kadronuzu kurma aşamasına geçiyorsunuz. Burada sizlere belirli bir meblağ veriliyor ve bu meblağı kullanarak kadronuzu kurmanız gerekli. Her futbolcunun belirli bir değeri olduğunu unutmayın. Bu yüzden kadronuzu kurarken bu ekonomik dengeye dikkat etmeniz şart.

Kadronuzu kurarken ilk 11’inizi direkt olarak belirlemeniz gerekli. Bunu Haftanın ilk futbol maçı başlamadan yapmanız gerekiyor. Puan eşitliği durumunda kadroyu kimin daha erken kurduğuna bakıldığı için kadronuzu ne kadar erken belirlerseniz sizler için o kadar iyi olabilir. Bunun yanı sıra takımınızın başına bir teknik direktör de belirliyorsunuz. Yedek oyuncularınızı da seçtikten sonra yeni bir haftaya hazır hale geleceksiniz.

Petrol Ofisi Sosyal Lig’de Nasıl Başarılı Olunur?

Her oyunda olduğu gibi Petrol Ofisi Sosyal Lig’de de başarılı olabilmek için uygulayabileceğiniz belli başlı tüyolar var. Bunların yanı sıra futbolu iyi bir şekilde takip etmeniz de gerekiyor. Her hafta fikstürü incelemeniz çok önemli. Takımların karşılarında nispeten güçsüz bir rakip varsa o futbolcular haftayı iyi istatistikler ile tamamlayabilirler. Bu sebeple ortalama bir başarıya sahip kulüpteki futbolcuları kullanarak da harika puanlar kazanabilirsiniz.

Takımınızı her hafta güncellemeniz çok önemli. Güncellemeye işlemine ek puan veriliyor. Bunun yanı sıra yedek oyuncu hakkınızda bulunmakta ve bu hakkınızı kullanmanız gerekli. Böylece yedek oyuncunuz daha fazla puan alırsa asil oyuncunuzun yerine puanı yüksek olan yedek oyuncu hesaba katılıyor. Ne kadar iyi yedekler seçerseniz başarı şansınız da o kadar artar. Tabi ki yedek oyunculara da bir bütçe ayırmak zorunda olduğunuzu unutmayın.

Petrol Ofisi Sosyal Lig’de Kaç Oyuncu Var?

Yazımızın ilk kısımlarında da belirttiğimiz gibi Petrol Ofisi Sosyal Lig direkt olarak TFF Süper Lig ile entegre bir biçimde çalışmakta. Süper Lig’de yer alan futbolcuların tamamı Petrol Ofisi Sosyal Lig’de de yer alıyor. Lisansı çıkarılmış ve futbol maçı oynaması için hiçbir engeli bulunmayan futbolcular oyunun içerisine ekleniyor.

Ligimiz başladığında ortalama 550 ile 600 arasında değişen sayılarda profesyonel futbolcu olmakta. Ancak transfer dönemi geldiğinde birçok futbolcu ile yollar ayrılıyor ve yeni futbolcular transfer ediliyor. Bu süreçte de yeni futbolcuların tamamı Petrol Ofisi Sosyal Lig’e ekleniyor. Eklenen bu futbolcularla birlikte sayı 700’e yaklaşmakta. Tabi ki bazı sezonlarda bu sayıda fazla da olabiliyor.

Petrol Ofisi Sosyal Lig Ödülleri Nasıl Dağıtılıyor?

Oyunu oynamadan önce oluşturduğunuz üyelikte bazı kişisel bilgilerinizi veriyorsunuz. İsim, soyisim ve adres gibi bilgiler oyuna verdiğiniz için oyunun sizinle iletişime geçmesi son derece kolay oluyor. Eğer haftayı ilk 100’de bitirirseniz sizlere harika ödüller verilmekte. Bu ödüller için sizinle iletişime geçildiğinde gerekli adımları atarak ödüllere kavuşuyorsunuz.

Sezonun iki yarısından birini lider tamamlamanız durumunda ise muhteşem bir otomobil sizleri bekliyor olacak. Bu harika ödülü almak için ise oyunun sizler için hazırladığı alana gidiyorsunuz ve muhteşem bir törenle aracınıza kavuşuyorsunuz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.dogus.sosyallig&hl=tr

https://apps.apple.com/tr/app/sosyal-lig/id725481540?l=tr