İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi’nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar A. (21) isimli travesti şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken, toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi. Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
- Asayiş
Fuhuş yapan yabancı uyruklu üniversite öğrencisi AIDS’li çıktı
Kütahya’da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.