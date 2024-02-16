Yeğenini çöp evde alıkoymuştu... Vicdansız teyze için karar

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Kiracı, ev sahibine kira ödemedi.

Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar A. için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Kamuran Pınar A. borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı.

2022 Temmuz'da mahkeme kararıyla eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı.

Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi. Polis, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar A.'yı gözaltına aldı.

Kamuran Pınar A., polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Çöp evin temizlenmesi için de Nilüfer Belediyesi ekipleri çağrıldı.

Gelen ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırıp, içeri giren görevliler, çöple dolu odada baygın halde yatan Cem Muhammet A. isimli çocukla karşılaştı.

Çocuğun kilitlendiğinin ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi ile polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Çöp evde tutulan çocuk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINA ALINDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda polis, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çöp evde bulunan çocuğun, Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın (50) oğlu olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini kilitli odada tuttuğu tespit edildi.

Yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla tutuklandı.

Cem Muhammet A. da tedavisinin ardından Antalya'daki annesinin yanına gönderildi. Burada Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince korumaya alınıp, Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirildi. Fiziki ve psikolojik tedavisinin ardından çocuk, annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

'BULUNMASAYDI HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması, 5 ayda tamamlandı. Görevlendirilen 2 savcının hazırladığı 7 sayfalık iddianamede, suçlamaları reddeden Kamuran Pınar A. hakkında, 'ihmali davranışla öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet' ve 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 27 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Kamuran Pınar A.'nın akıl sağlığıyla ilgili rapor da yer aldı.

Suç tarihinde, Kamuran Pınar A.'nın akıl hastalığının bulunmadığı ve zayıflığının saptanmadığı belirtildi.

İddianamede, aynı zamanda savcılığın talebi üzerine Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora da yer verildi.

Raporda, çocuğun beslenme ihmali nedeniyle organlarında ve vücudunda kalıcı hasar kalabileceği, 'eğer bulunmasaydı; hayatını kaybedebileceği' belirtildi.

Cem Muhammet'in dosyaya giren fotoğraflarına göre de 1 yıl boyunca kilit altında tutulduğu aktarıldı.

6'NCI DURUŞMADA ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Kamuran Pınar A.'nın, Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 'gizlilik kararı' bulunan yargılanmasına devam edildi. 6'ncı duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Kamuran Pınar A. ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. 1,5 saat süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi.

Tarafların avukatları ve tanıkların dinlendiği duruşmayı 10 Mayıs'a erteleyen mahkeme heyeti, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın, üzerine atılı suçun vasfının değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

YENİDEN DEVLET KORUMASINA ALINDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da taraf olduğu davada, tahliye kararına itiraz geldi.

Bakanlık avukatları, 'ihmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartına rağmen yurt dışına kaçma ihtimali olduğu, Cem Muhammet'in can güvenliği olmadığı ve kaçırılma riski olduğu gerekçesiyle savcılığa itirazda bulunarak Kamuran Pınar A.'nın yeniden tutuklanmasını istedi.

Antalya'da yaşayan anne Yasemin A. da hem kendisinin hem de avukatının karara itiraz ettiğini belirterek, oğlunun yeniden devlet korumasına alındığını söyledi.

Yasemin A., "Oğlumu tedbir amacıyla yeniden kuruma teslim etmem gerekti. Akıl almaz işkenceler söz konusu ve bu cani şu anda dışarıda. Sadece oğlum için değil, diğer masum insanlar için de tehlike oluşturuyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı avukatlar ile Yasemin A.'nın savunmasını üstlenen avukatların itirazı bir üst mahkeme olan 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

Mahkeme, verilen tahliye kararının yerinde olduğuna hükmedip itirazı reddederken, Kamuran Pınar A.'nın adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılanmasına karar verdi.