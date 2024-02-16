- Siyaset

Tutuş, "İzmit’in neye ihtiyaç var iyi biliyoruz”

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Doğu Kışla Kapalı Pazar alanını gezdi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Tutuş, "İzmit’in neye ihtiyaç var iyi biliyoruz” mask
Tutuş, "İzmit’in neye ihtiyaç var iyi biliyoruz”
Haber albümü için resme tıklayın

Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan Doğu Kışla Kapalı Pazar alanını gezdi. Gerçekleşen programda İzmitlilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Adayı Tutuş'a AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş, eşlik etti

AKP BELEDİYECİLİĞİ ESERİ

Gerçekleşen ziyaretlerde konuşan Başkan Adayı Tutuş, "Pazarcı esnafımız, AK Parti Belediyeciliği döneminde kapalı alanlara taşındı. İçerisinde gezdiğimiz bu pazar alanı bile Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Pazarcı esnafımız, daha kaliteli ortamlarda, hizmet vermeye başladı. Pazarlarımız yağmurdan, fırtınadan, kızgın güneşin etkisinden korunaklı hale getirildi.

TEK BİR ÇİVİ ÇAKILMADI

Geldiğimiz noktadan baktığımızda, mevcut yönetim İzmit'te bu anlamda tek bir çivi çakılmadı. AK Parti Belediyeciliği zamanında yapılan hizmetlere bile sahip çıkılmadı. Yeni İzmit'te hem pazarcı esnafımız, hem de vatandaşlarımız yine, yeniden daha konforlu daha rahat alanlarda hizmet almaya devam edecek. Bizler sürekli pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız ile iç içe bir aradayız. Neye ihtiyaç var, nerde ne lazım çok iyi biliyoruz. İzmit'te biz bu hizmetleri yaptık. İzmitliler bunu çok iyi biliyor. Şimdi daha iyisini üzerine koyarak devam ettireceğiz. “dedi.
# hizmet, var, cumhur ittifakı, AKP, yeni, Muharrem Tutuş

16 Şub 2024 - 12:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.057.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmitlii - Artık düşün milletin yakasından.Anca İzmit kendine gelmeye başladı.Size oy moy yok AKP

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 12:46

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL