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Karamürsel’de CHP'li meclis üyesi istifa etti

Karamürsel İlçe Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyesi Orhan Demirer istifa etti.

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Karamürsel’de CHP'li meclis üyesi istifa etti
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Orhan Demirer, yaptığı açıklamada, ‘2008 yılından beri üyesi bulunduğum ve iki dönem belediye meclis üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisinden ( CHP), 2021 yılından beri ilçede, genelde yaşanan bir dizi sorunlar nedeniyle görev sürem bitmesine bir ay kala 15.02. 2024 tarih itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım yakın zamanda daha detay kapsayıcı kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacağım görev süresince oy veren destek veren üye ve seçmenlerime çok teşekkür ederim’ ifadelerine yer verdi.Orhan Demirer, 31 Mart yerel seçimlere kadar bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdürecek.

Karamürsel’de CHP'li meclis üyesi istifa etti
# chp, Orhan Demirer, cumhuriyet, 2024, meclis üyesi

16 Şub 2024 - 12:27 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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