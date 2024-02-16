Karamürsel’de CHP'li meclis üyesi istifa etti

Orhan Demirer, yaptığı açıklamada, ‘2008 yılından beri üyesi bulunduğum ve iki dönem belediye meclis üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisinden ( CHP), 2021 yılından beri ilçede, genelde yaşanan bir dizi sorunlar nedeniyle görev sürem bitmesine bir ay kala 15.02. 2024 tarih itibarı ile istifa etmiş bulunmaktayım yakın zamanda daha detay kapsayıcı kamuoyuna bilgilendirme açıklaması yapacağım görev süresince oy veren destek veren üye ve seçmenlerime çok teşekkür ederim’ ifadelerine yer verdi.Orhan Demirer, 31 Mart yerel seçimlere kadar bağımsız olarak meclis üyeliğini sürdürecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.