16 Şub 2024 - 12:30- Gündem G:

Kandıra’ya yeni rüzgar tirbünleri kurulacak

İzmit Kandıra Res Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Dikili Rüzgâr Enerji Santrali kapasite artışına gidiyor. Bölgeye yeni rüzgar tirbünleri kurularak kapasitede artış hedefleniyor

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Kandıra’ya yeni rüzgar tirbünleri kurulacak mask

İzmit Kandıra Res Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletmesi yürütülen Dikili Rüzgâr Enerji Santrali kapasite artışına gidiyor. Dikili RES Kapasite artışı projesi çerçevesinde mevcutta işletilmekte olan (6,8 MWm/5 MWe) kapasiteli 2 adet türbinde yazılımsal olarak kapasite artışı yapılarak mevcut türbinlerin üretim kapasitesi arttırılacak. Bununla birlikte 5 yeni rüzgar türbini kurulumu yapılacak.

HALKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİSİ ALINACAK

Kapasite artışına konu olan 3 adet türbin orman alanına kurulacak. Bölgede sürdürülecek olan inşaat çalışması sırasından ise çok sayıda ağacın kesilmesi bekleniyor. 69 milyon lira olana projenin 30 ay süreceği ifade edildi. Proje ile ilgili karar verildi. Son hali verilen rapor halkın görüş ve önerilerini almak üzere Bakanlıkta ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde on takvim günü görüşe açıldı. Bakanlığa/Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne iletilen görüşler projeyle ilgili karar alma sürecinde dikkate alınacağı dile getirilirken, görüş ve öneriler için bu süreç içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na veya Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilebileceği vurgulandı.
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16 Şub 2024 - 12:30 - Gündem

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Yorumlar

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Murtaza - Bölge halkı çed raporunu itiraz etsin bu türbinler zararsız değiller Danimarka ve Hollanda yasaklıyor artık.kurulduğu bölgede doğal yaşamı yaşanmaz hale getiriyor

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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