Dul, yetim için yüzde 49 zam

Bu yıl hak sahiplerinin alacağı aylıklar için asgari tutarlar şöyle olacak: - Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 2006’dan önce bağlanan ölüm aylıkları ile kanunun yürürlük tarihinden önce emekli aylığı alırken hayatını kaybedenler için yakınlarının alacağı aylıklar yüzde 30’luk aylık oranı için 3 bin 344, yüzde 45’lik aylık oranı için 5 bin 16, yüzde 60 aylık oranı için 6 bin 687, yüzde 80 aylık oranı için ise 9 bin 133 liradan az olmayacak.

- 2006’dan sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile kanundan sonra emekli maaşı alırken ölenlerin hak sahipleri için ödenen aylıklar yüzde 30’luk aylık oranı için en az 3 bin 341, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 5 bin 12, yüzde 60 aylık oranı için en az 6 bin 683, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 9 bin 119 lira olarak belirlenecek.

YÜZDE 30’LUK ORAN

- 2006’dan önce ölen sigortalıların hak sahiplerine ödenen aylıklar yüzde 30'luk aylık oranı için en az 3 bin 134, yüzde 45'lik aylık oranı için en az 4 bin 701, yüzde 60 aylık oranı için en az 6 bin 269, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 8 bin 359 lira olarak uygulanacak.

- 2006’dan sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması halinde yüzde 30’luk aylık oranı için en az bin 366, yüzde 45’lik aylık oranı için en az 2 bin 49, yüzde 60 aylık oranı için en az 6 bin 262, yüzde 80 aylık oranı için ise en az 8 bin 359 lira olarak uygulanacak. Bakım aylığı en az 17 bin 2 TL olacak.

Kaynak: milliyet