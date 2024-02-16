Türkiye’ye 18.6 milyar dolarlık yatırım gelebilir

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’nin 2023 yılında 10.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırım girişlerini artırma potansiyeli olduğunu belirterek, “Makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki performansımızı, rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ortalama düzeyine taşımamız halinde, üyelerimiz önümüzdeki dönemde 18.6 milyar dolar tutarında yatırımı gündemlerine alacaklarını ifade ediyorlar” dedi.
Kaynak: milliyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.