Türkiye’ye 18.6 milyar dolarlık yatırım gelebilir

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’nin 2023 yılında 10.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırım girişlerini artırma potansiyeli olduğunu belirterek, “Makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki performansımızı, rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ortalama düzeyine taşımamız halinde, üyelerimiz önümüzdeki dönemde 18.6 milyar dolar tutarında yatırımı gündemlerine alacaklarını ifade ediyorlar” dedi.

Kaynak: milliyet