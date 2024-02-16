- Ekonomi

Türkiye’ye 18.6 milyar dolarlık yatırım gelebilir

YASED Başkanı Engin Aksoy, Türkiye makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki performansını, rekabet içinde olduğu ülkelerle benzer düzeye taşırsa 6 ay içinde 18.6 milyar dolarlık yatırım gelebileceğini açıkladı.

Türkiye’ye 18.6 milyar dolarlık yatırım gelebilir mask

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye’nin 2023 yılında 10.6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen Uluslararası Doğrudan Yatırım girişlerini artırma potansiyeli olduğunu belirterek, “Makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevedeki performansımızı, rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerin ortalama düzeyine taşımamız halinde, üyelerimiz önümüzdeki dönemde 18.6 milyar dolar tutarında yatırımı gündemlerine alacaklarını ifade ediyorlar” dedi. 

Kaynak: milliyet
# türkiye, ifade

16 Şub 2024 - 12:34 - Ekonomi

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