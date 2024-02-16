Bütçede faiz deliği altıya katlandı

2023 yılını 842,5 milyar TL'lik rekor aralık ayı açığıyla kapatan merkezi yönetim bütçesi, 2024'e de yüksek açıkla başladı. Ocak 2023'te 32,4 milyar TL olan merkezi yönetim bütçe açığı, Ocak 2024'te yaklaşık beşe katlanarak 150,7 milyar TL'ye yükseldi. Ocak ayında bütçe gelirleri 617,3 milyar TL olurken giderler 768 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Bütçe yüksek miktarda açık verirken faiz harcamaları kalemindeki rekor da dikkat çekti.

HAZİNE'NİN NAKİT AÇIĞI

Ocak 2023'te 21,4 milyar TL olan bütçedeki faiz harcamaları, Ocak 2024'te yaklaşık altıya katlanarak 121,1 milyar TL'ye yükseldi. Ocak ayında Hazine'nin nakit açığı 206,8 milyar TL olurken, faiz ödemeleri de 107,3 milyar TL olarak açıklanmıştı. Hazine ocak ayında açığı kapatmak için 129 milyar TL'lik net borçlanmaya imza atmıştı.

KİRAYA BİR AYDA 15,3 MİLYAR TL

Şehir hastaneleri için hükümetin müteahhitlere kira ödemelerini içeren "bina kiralaması giderleri" de bir yılda hızla arttı. Ocak 2023'te 6,4 milyar TL olan kira giderleri, Ocak 2024'te 15,3 milyar TL'ye yükseldi. Bütçede personel giderlerindeki artış da dikkat çekti. Ocak 2023'te 103,2 milyar TL olan personel giderleri, Ocak 2024'te 260,3 milyar TL'ye yükseldi. Ocak 2023'te 252,8 milyar TL olan vergi gelirleri de Ocak 2024'te 517,2 milyar TL'ye ulaştı.

Kaynak: SÖZCÜ