Türkler konut alımında rotayı Avrupa’ya çevirdi

Türkiye’de konut fiyatlarındaki büyük artış vatandaşların ev sahibi olması neredeyse imkansız hale geldi. Ortaya çıkan son verilere göre Türkiye’de ortalama konut fiyatları 3 milyon liranın üzerine çıkarken sadece İstanbul’da ev fiyatları ortalama 4 milyon liranın üzerinde bulunuyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre kendi ülkesinde ev sahibi olamayan Türkler rotayı yurt dışına çevirdi. Türklerin görece daha ucuz evlerin olduğu Portekiz ve İtalya gibi ülkelerden ev alarak oturma izni ve vatandaşlık almayı amaçladığı belirtiliyor. Merkez Bankası’nın verilerine göre Türklerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları 2023 yılında 163,7'lik artışla 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi.

GAYRİMENKUL ALIMI

Gayrimenkul yatırımı artarken, Yunanistan'a 2021'de 21 milyon dolar, 2022'de 52 milyon dolar olan Türklerin doğrudan yatırımının 2023'te 203 milyon dolara yükselerek dörde katlanması dikkat çekti. Yunanistan gibi Türklerin gayrimenkul alımı yoluyla altın vize başvurularında öne çıkan Portekiz'de de söz konusu doğrudan yatırım rakamının 2022'de 13 milyon dolarken 2023'te 159 milyon dolara yükselmesi dikkat çekti. Türklerin doğrudan yatırımlarında 2022'den 2023'e İtalya 26 milyon dolardan 112 milyon dolara, İspanya 39 milyon dolardan 89 milyon dolara, İngiltere 211 milyon dolardan 513 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: yeniçağ