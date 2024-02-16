Bakan Bayraktar, işçilerin nasıl toprak altında kaldığını anlattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan maden kazası ve olaya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında konuştu. Kayıp dokuz işçiden üçünün bir lokasyonda, altısının ise farklı bir bölgede tespit edildiğini söyleyen Bayraktar "Burada bahsettiğimiz heyelanla oluşan toprak yığınını kaldırmayla alakalı planlama aşamasına geçmiş bulunuyoruz" dedi.

"İLAVE SORUŞTURMALAR OLACAK"

Bayraktar "Şu anda yabancı uyruklu da dahil olmak üzere 8 yönetici, personel adliyeye sevk edildi. İdari soruşturma kapsamında ifade verecekler. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde ilave soruşturmalar olacak" bilgisini verdi.

ÇATLAK OLDUĞU BİLGİSİ İLETİLMİŞ

"Olay günü işçilerin bir çatlak tespit ettiği bunun üzerine tahliye olduğu doğru mu?" sorusu üzerine Bayraktar "Bu yönde bize de iletilen bir bilgi var bunun üzerine işçilerin tahliye edildiği doğru. 9 arkadaşımızın kontrol amaçlı döndüğü ve bu hadisiye yakalandığı doğru" dedi.

Bayraktar ayrıca "Şirketin üst düzey yöneticilerinin hepsi şu anda burada. Bizimle ortak uyumlu çalışmaya devam ediyorlar. Heyelan riski kısmen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MADENCİLERDEN İLK İZ ŞÜPHESİ

Öte yandan İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor. Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

TOPRAK VE SU ANALİZİ YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor. Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.