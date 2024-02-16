Ya kazanırsınız, ya da bavulları toplayıp gidersiniz…

Bakın futbolcu kardeşlerim, başınızda Ertuğrul Sağlam gibi sağlam bir adam var. Ne yazıp çizdiysek bir tek yanıt bile vermedi. Ama başarıda da, başarısızlıkta da onun katkısı yüzde 20’yi geçmez. Sahadaki sizi en iyi o tanır. 24 saatini sizinle geçiriyor. Kendi ayağına sıkacak kadar aptal değil. Hatta en zeki teknik adamlardan biri ve futbolu iyi biliyor. Adam Akademisyen. Hata elbette yapacak, ama bundan hemen vazgeçebilen bir teknik adam. Taraftarı da artık anlayın. Sabredecek güçleri kalmadı. 2002’de kupa kazanan Kocaelispor aradan geçen 30 senede bir kez Süper Lig’de o da bir sezon oynayabildi. Sakarya sürünüyor, Eskişehir ile Bursa’nın esamisi okunmuyor… Tekirdağ, Lüleburgaz, Balıkesir, Edirne’nin adının bile geçmediği bir Marmara temsilcisiyiz. Şu an için en üst seviyede de biziz… Ama bugün puan kaybedersek hocanın da sizin de sonunuz olur. Taraftar yüreğine taş basar, yine kulübünü terk etmez. Cesar, Serdar Kulbilge, Sadıgov, Tutoriç, Jestroviç isimleri unutuldu gitti ama Körfez taraftarı ismi sonsuna dek yaşayacaktır… Adam gibi oynayın, sonar puan kaybederseniz destek de bulursunuz, ama ruh gibi oynayıp kaybederseniz, bavullarınızı toplayıp ve çekin gidin… Unutmayın bulunduğunuz kulüp, ligi ne olursa osun bir Anadolu efsanesidir…
# var, Balıkesir, Kocaelispor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.