Ya kazanırsınız, ya da bavulları toplayıp gidersiniz…

Bakın futbolcu kardeşlerim, başınızda Ertuğrul Sağlam gibi sağlam bir adam var. Ne yazıp çizdiysek bir tek yanıt bile vermedi. Ama başarıda da, başarısızlıkta da onun katkısı yüzde 20’yi geçmez. Sahadaki sizi en iyi o tanır. 24 saatini sizinle geçiriyor. Kendi ayağına sıkacak kadar aptal değil. Hatta en zeki teknik adamlardan biri ve futbolu iyi biliyor. Adam Akademisyen. Hata elbette yapacak, ama bundan hemen vazgeçebilen bir teknik adam. Taraftarı da artık anlayın. Sabredecek güçleri kalmadı. 2002’de kupa kazanan Kocaelispor aradan geçen 30 senede bir kez Süper Lig’de o da bir sezon oynayabildi. Sakarya sürünüyor, Eskişehir ile Bursa’nın esamisi okunmuyor… Tekirdağ, Lüleburgaz, Balıkesir, Edirne’nin adının bile geçmediği bir Marmara temsilcisiyiz. Şu an için en üst seviyede de biziz… Ama bugün puan kaybedersek hocanın da sizin de sonunuz olur. Taraftar yüreğine taş basar, yine kulübünü terk etmez. Cesar, Serdar Kulbilge, Sadıgov, Tutoriç, Jestroviç isimleri unutuldu gitti ama Körfez taraftarı ismi sonsuna dek yaşayacaktır… Adam gibi oynayın, sonar puan kaybederseniz destek de bulursunuz, ama ruh gibi oynayıp kaybederseniz, bavullarınızı toplayıp ve çekin gidin… Unutmayın bulunduğunuz kulüp, ligi ne olursa osun bir Anadolu efsanesidir…