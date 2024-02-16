Sarı’dan lastik işçisine ‘greve hazır olun’ mesajı

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin dördüncü oturumu bugün Tryp By Wyndham’da saat 11’de yapıldı. Toplu İş Sözleşmesi’nin dördüncü toplantısında gerilim arttı. , Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı tekrar aynı teklifi almaları üzerine greve hazır olun mesajı verdi.Toplantıya; Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

“HAZIR OLUN MESAJINI VERME GEREĞİ UYANDIRDI”

Toplantı sonrası açıklama yapan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, “Bugünkü görüşmelerde ben arkadaşlarıma işveren çıktıktan sonra hazır olun dedim. Hazır olun dememdeki genel maksadım şudur: Türkiye'nin gelmiş olduğu bu durumda, özellikle satın alma gücü bu kadar eridiği bir dönemde etrafımızdaki her ne kadar yapılan toplu sözleşmeler olsa dahi resessiyonist bir ortamın yakın bir şekilde, yapıcı bir şekilde yaşandığı süreçte işletmelerin bu konuda ayağını frene basmak suretiyle geliyor olması arkadaşlarıma, temsilci arkadaşlarıma ve işçi arkadaşlarımızla hazır olun mesajını verme gereği uyandırdı” dedi.

“TEKRAR TOPLANTI YAPACAĞIZ”

Sarı, “Evet, bugün yaptığımız görüşmelerde özellikle Brissa, Prometeon ve Pirelli işletmeleri 2 tane madde diyebileceğimiz ücret teklifinde bulundu. Ücretlerde daha önce yüzde 49 verdikleri birinci 6 ay için bugün yüzde 53 oranında bir zam verdiler. Sosyal yardımlarda da aynı şekilde yüzde 79 oranında zam önerdiler. Bunu şiddetle reddediyoruz. Bu rakamlar bize göre komik rakamlar. Lastik işçisinin kabul edeceği rakamlar değil ve kendilerine şunu da söyledik, ciddi ciddi geliyorsanız ciddi ciddi görüşmeler yapmak istiyorsanız buyrun gelin eğer bir dahaki hafta da aynı mantık çerçevesinde geliyorsanız asla bunu kabul etmeyeceğimizi ifade ettik. Eğer ciddi ciddi gelecekseniz gelin, gelmiyorsanız daha sonraki günlerde toplantı yapalım. Ona göre gelin oturalım dedik. Dolayısıyla önümüzdeki hafta toplantı yapmama kararlarını aldılar. Önümüzdeki haftadan sonra 27’sinde tekrar burada toplantı yapacağız. Yine bu şekilde geldikleri takdirde hazır olun dediğim arkadaşlarıma farklı mesajlarım olacaktır” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 170 ZAM TALEBİ



Sendika tarafından işverene verilen taslakta ilk 6 ay üretim işçilerine yüzde 111, destek hizmetleri işçilerine ise yüzde 170 oranında zam talep edildi. Üretim ve destek hizmetleri işçilerine ikinci 6 ay enflasyon artı enflasyon, üçüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan, dördüncü 6 ay enflasyon artı enflasyon artı 2 puan zam talep etti. Sendika aynı zamanda asgari ücretin enflasyonun üzerinde çıkması halinde o farkın da işçilere yansıtılmasını istedi.