İşte Hüda Par'ın Kocaeli adayları!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklıyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, geçtiğimiz ay açıklanan 6 ilçe adayının ardından Kocaeli’nin diğer 6 ilçesinde de partinin adaylarını açıkladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da düzenlenen aday tanıtım programında, 5'i büyükşehir, 22'si il, 58'i de ilçe olmak üzere 85 belediye başkan adayını daha açıkladı.
ADAYLAR
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mehmet Eşin
- İzmit Belediye Başkan Adayı Muhammet Hanifi Karipçin
Çayırova Belediye Başkan Adayı Turan Sak,
Gebze Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaya,
Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Çiftçioğlu,
Başiskele belediye başkan adayı Saim Bamidici,
Darıca belediye başkan adayı Murat Yıldırım
Derince belediye başkan adayı Mustafa Nazlı,
Dilovası belediye başkan adayı Aydın Akıcı,
Kandıra belediye başkan adayı Mehmet Latif Ekinci,
Karamürsel belediye başkan adayı Cihan Gök
Kartepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Polat,
Körfez Belediye Başkan Adayı Mehmet Kazak
31 Mart yerel seçimleri öncesinde siyasi partiler belediye başkan adaylarını açıklıyor. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da, geçtiğimiz ay açıklanan 6 ilçe adayının ardından Kocaeli’nin diğer 6 ilçesinde de partinin adaylarını açıkladı. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara'da düzenlenen aday tanıtım programında, 5'i büyükşehir, 22'si il, 58'i de ilçe olmak üzere 85 belediye başkan adayını daha açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.