Şirin, “Esnaf odalarımızın görüşü bizim için önemli”  

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, SKM programları kapsamında bu kez esnaf odalarını ziyaret etti. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat yöneticilerinin de eşlik ettikleri programlarda İbrahim Şirin, esnaf odası başkanları ile bir araya geldi.
PROJE VE ÖNERİLERE AÇIĞIZ
Derince Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Başkanı Osman Koçyiğit ve Derince Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Yaşar Tuncer’i ziyaret eden Şirin, “Esnaflarımızın ve onların temsilcisi olan değerli oda başkanlarımızın görüşleri bizim için çok değerli. Derince’mizde bulunan diğer STK’larımızla olduğu gibi esnaf odalarımızla da iş birliği yapmak istiyoruz. Derince’mizin gelişimine katkı sunacak her proje ve öneriye açığız” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.