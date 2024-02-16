İzmit’in Perilerinin zirve takibi sürüyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden gururumuz Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, Ankara TOBB Spor Salonu’nda oynanan maçta Nesibe Aydın Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İzmit’in Perileri normal süresi 82-82 biten zorlu deplasmandan 99-90’luk skorla galip ayrılmayı başardı.
MAÇIN YILDIZI JAİME NARED OLDU
Maçın yıldızı 31 sayı ile oynayan Jaime Nared oldu. Milli yıldız Ayşe Cora 17 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile oynarken Sierra 16 sayı, Ivanova 6 sayı 9 asist, Ferda tamamı uzatmada 6 sayı, Başak ise 3 sayı ile oynadı. Bu galibiyet ile birlikte üçüncü sıraya yükselen İzmit Belediyespor 24. maçında 18 Şubat’ta Tarsus Belediyesi ile karşılaşacak. Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndaki mücadele saat 17.30’da başlayacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.