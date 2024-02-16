Güne erken saatlerde başlayan İzmit Belediyesi Çınar ekibi, Üçyol ve Bekirdere ‘de servis bekleyen vatandaşlara poğaça ve meyve suyu ikram etti. Günün erken saatlerinde işe gitmek için servis bekleyenlere kahvaltı ikramı yapan Çınar Ekibi, Vatandaşlara Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek kolaylıklar diledi. Vatandaşlar, geleneksel hale gelen bu hizmet ve ikramlardan mutlu olduklarını dile getirerek Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi sabahın erken saatinde sahada
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Bekirdere ve Üçyol Bölgesinde servis bekleyen işçilere poğaça ve meyve suyu ikram etti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.