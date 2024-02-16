PARK CAFE KUTLAMA PARTİLERİNİN MERKEZİ OLDU

DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİ AĞIRLIKTA
Özellikle doğum günleri için adeta kutlama merkezi haline gelen Gülümse Cafe’deki kutlama partileri için, kendisi de bir anne olan İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet de hassasiyet gösteriyor, doğum günü çocuklarına hediyeler gönderiyor. Son olarak, şirket sahibi Betül Metiner ve Gökhan Metiner’ in kızı Gaye Metiner ve oğlu Barkın Metiner için unutulmaz bir organizasyon düzenlendi. Gülümse Cafe, usta personeliyle, prens ve prenseslere layık bir kutlama partisine ev sahipliği yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.