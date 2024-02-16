PARK CAFE KUTLAMA PARTİLERİNİN MERKEZİ OLDU

DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİ AĞIRLIKTA

Özellikle doğum günleri için adeta kutlama merkezi haline gelen Gülümse Cafe’deki kutlama partileri için, kendisi de bir anne olan İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet de hassasiyet gösteriyor, doğum günü çocuklarına hediyeler gönderiyor. Son olarak, şirket sahibi Betül Metiner ve Gökhan Metiner’ in kızı Gaye Metiner ve oğlu Barkın Metiner için unutulmaz bir organizasyon düzenlendi. Gülümse Cafe, usta personeliyle, prens ve prenseslere layık bir kutlama partisine ev sahipliği yaptı.