- Kültür-Sanat

PARK CAFE KUTLAMA PARTİLERİNİN MERKEZİ OLDU

Fatma Kaplan Hürriyet’in önem verdiği ve uğrunda eylemler bilme yaptığı Çocuk Parkı (Cumhuriyet Parkı) kış mevsimine rağmen dolup taşıyor.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
PARK CAFE KUTLAMA PARTİLERİNİN MERKEZİ OLDU mask
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DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİ AĞIRLIKTA

Özellikle doğum günleri için adeta kutlama merkezi haline gelen Gülümse Cafe’deki kutlama partileri için, kendisi de bir anne olan İzmit Belediye Başkanı Avukat Fatma Kaplan Hürriyet de hassasiyet gösteriyor, doğum günü çocuklarına hediyeler gönderiyor. Son olarak, şirket sahibi Betül Metiner ve Gökhan Metiner’ in kızı Gaye Metiner ve oğlu Barkın Metiner için unutulmaz bir organizasyon düzenlendi.  Gülümse Cafe, usta personeliyle, prens ve prenseslere layık bir kutlama partisine ev sahipliği yaptı. 

PARK CAFE KUTLAMA PARTİLERİNİN MERKEZİ OLDU

PARK CAFE KUTLAMA PARTİLERİNİN MERKEZİ OLDU

16 Şub 2024 - 14:16 - Kültür-Sanat

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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