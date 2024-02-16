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Selvili Camii cemaati kütüphane talep etti, İzmit Belediyesi 2 günde teslim etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Selvili Camii cemaatiyle buluşmasında cemaat kütüphane talebinde bulundu. Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde öz kaynaklarla üretilen kütüphane sadece 2 günde teslim edildi

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Selvili Camii cemaati kütüphane talep etti, İzmit Belediyesi 2 günde teslim etti mask
Selvili Camii cemaati kütüphane talep etti, İzmit Belediyesi 2 günde teslim etti
Selvili Camii cemaati kütüphane talep etti, İzmit Belediyesi 2 günde teslim etti
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Sabah namazlarına müteakip olarak cami cemaatleriyle buluşmaya devam eden ve 2 gün önce de Selvili Camii cemaatiyle bir araya gelen Başkan Hürriyet, burada kendilerinin taleplerini dinlemişti. Cemaatin kütüphane isteği üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve belediyenin öz kaynaklarıyla hazırladığı kütüphaneyi sadece 2 günde Selvili Cami cemaatine teslim etti. 

“BİZİ SEVİNDİRDİLER”

Selvili Camii İmam Hatibi İsmail Kurtaran, “İzmit Belediyesinden arkadaşlarımız talep ettiğimiz kütüphaneyi getirdiler. Gönderenden getirene, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bizi sevindirdiler, Allah da onları sevindirsin. Ne arzu ediyorlarsa arzularını nail eylesin. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
# talep

16 Şub 2024 - 14:21 - Gündem

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