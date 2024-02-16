Olay, 5 Şubat'ta Başiskele ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, piyasa değeri 30 bin TL olan fayans kesme makinesinin çalınmasının ardından Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İnşaat malzemelerini çaldığı tespit edilen H.Ş.(25) ve F.B.(23) dün Dilovası ve Körfez ilçelerinde yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve F.B. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
İnşaattan fayans kesme makinesini çalan şüpheliler tutuklandı
Başiskele ilçesinde bir inşaattan piyasa değeri 30 bin TL olan fayans kesme makinesini çalan 2 şüpheli tutuklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.