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İnşaattan fayans kesme makinesini çalan şüpheliler tutuklandı

Başiskele ilçesinde bir inşaattan piyasa değeri 30 bin TL olan fayans kesme makinesini çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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İnşaattan fayans kesme makinesini çalan şüpheliler tutuklandı mask
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Olay, 5 Şubat'ta Başiskele ilçesinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, piyasa değeri 30 bin TL olan fayans kesme makinesinin çalınmasının ardından Başiskele Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İnşaat malzemelerini çaldığı tespit edilen H.Ş.(25) ve F.B.(23) dün Dilovası ve Körfez ilçelerinde yakalandı. Gözaltına alınan H.Ş. ve F.B. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Başiskele, tespit, Dilovası

16 Şub 2024 - 14:27 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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