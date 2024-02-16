Çete savaşının altından tribün liderliği çıktı... Redkitler çökertildi

‘Redkitler’ suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Örgüt lideri F.D'nin Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek için tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin ve Cem Gölbaşı'na yönelik saldırılar düzenlediği ortaya çıktı. Gümüştekin'e yönelik saldırıda ise 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca , İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde ‘Redkitler’ suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 31 şüpheli yakalandı. Bağcılar, Bahçelievler ve Küçükçekmece’de şüphelilerin kaldığı tespit edilen ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 3 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

REDKİTLER VE DALTONLARIN ÇATIŞMASI

Yapılan soruşturmada Redkitler suç örgütünün Bahçelievler merkezli olarak faaliyet gösterdiği, bölgedeki hakimiyeti ele geçirmek amacıyla aralarında çıkar çatışması bulunan ‘Daltonlar’ silahlı suç örgütü üyeleri ile sürekli silahlı çatışma eylemine girdikleri tespit edildi.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERLİĞİ İÇİN SİLAHLI SALDIRILAR

‘Redkitler'in örgüt lideri F.D.'in Fenerbahçe tribün liderliğini ele geçirmek amacıyla Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Cem Gölbaşı'na 2023 Ağustos ayında Bağcılar’da silahlı saldırı düzenlettiği belirlenirken, 2024 Ocak ayında ise Anadolu Genç Fenerbahçeliler tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

74 mermi sıkılan Gümüştekin'e yönelik saldırıda kendini siper ettiği öğrenilen 24 yaşındaki Şükrücan Köseoğlu hayatını kaybetmişti.

31 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Redkitler’ silahlı suç örgütüne yönelik operasyon sonucunda 61 şüpheliden, 31 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: SÖZCÜ