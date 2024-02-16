Bırakın düğünlerinizi, partilerinizi onlar organize etsin !

Amerika’da ve Tüm dünyada yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren profesyonel etkinlik şirketleri, ilimizde de pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Özellikle Gülümse Cafeleri mekan olarak kullanan şirketler, memnuniyet yaratıyor, uygun fiyatlarla mutluluğunuza ortak oluyor. Kentimizin amatör efsaneleri merhum Mustafa ve kardeşi Ahmet Saka’nın kızları ve yeğenleri, düğün organizasyonlarında iddialı olan bir şirket kurdu. Betüş’ün Dünyası şirketi, hemen hemen her akşam Park Cafe’de etkinlikleriyle hem müşterileri, hem de parti sahibi ana-baba, karı-kocalara unutulmaz anlar yaşatıyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de İzmit’in sembolü olan Park Cafe’de bu tür organizasyonlara tam destek sağlıyor, bazen bizzat kendisi de bu kutlamalara katılıyor. İşte CHP Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut'un eşi Değirmendereli Bengisu Akbulut'un objektifinden yansıyan bu güzellikler…
# chp
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Esnaf - Yani diyorsunuz ki bütün organizasyon işi yapan işleri bıraksın bu kişi yapsın olur şimdi gidiyorum dükkanı kapatmaya çocuklara da ya sen yada onlar bakicak , elektrik su ve doğalgaz evin kirası dahil hadi hayırlı olsun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.