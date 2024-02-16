Bırakın düğünlerinizi, partilerinizi onlar organize etsin !

Amerika’da ve Tüm dünyada yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren profesyonel etkinlik şirketleri, ilimizde de pıtrak gibi çoğalmaya başladı. Özellikle Gülümse Cafeleri mekan olarak kullanan şirketler, memnuniyet yaratıyor, uygun fiyatlarla mutluluğunuza ortak oluyor. Kentimizin amatör efsaneleri merhum Mustafa ve kardeşi Ahmet Saka’nın kızları ve yeğenleri, düğün organizasyonlarında iddialı olan bir şirket kurdu. Betüş’ün Dünyası şirketi, hemen hemen her akşam Park Cafe’de etkinlikleriyle hem müşterileri, hem de parti sahibi ana-baba, karı-kocalara unutulmaz anlar yaşatıyor. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet de İzmit’in sembolü olan Park Cafe’de bu tür organizasyonlara tam destek sağlıyor, bazen bizzat kendisi de bu kutlamalara katılıyor. İşte CHP Gençlik Kolları Başkanı Burak Akbulut'un eşi Değirmendereli Bengisu Akbulut'un objektifinden yansıyan bu güzellikler…