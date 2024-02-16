Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.Erdoğan burada yaptığı açıklamada, emekli ikramiyesinin üç bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. "Emeklilere nefes aldıracak bütçeyi ayarlıyoruz" diyen Erdoğan "Emeklilerimizin emekli ikramiyelerinde bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı 3 bin TL'ye yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.
16 Şub 2024 - 15:08- Ekonomi Güncelleme:
Erdoğan emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! Sadaka gibi ikramiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere 3 bin lira bayram ikramiyesi verileceğini açıkladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Vatandaş - Memurlara geldimi koli dolusu para veriyor,seçime az kaldı, göreceğiz bakalım, işçi,emekli sana ne kadar oy verir, o sevip kucakladığın memurların ne kadarı oy verecek.
Murti - Emeklilere aynı şekilde gramla vermeye devam ediyorlar su faturaları elektrik faturalarını geçti bu seçim çok zorlu geçecek!
Emekli - Erdogana inanan kaldı mı bu ülkede.eyt çıkmayacaktır katil diktatör sisi ile bir arada.bu başgan erdogana inanan varmı bu ülkede
Vatandaş - BİN TL. ikramiye verilirken rahatça 100 dolar karşılanıyordu. Şimdi 3 bin ama eskiyi karşılamıyor..
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.