Erdoğan emekli ikramiyesinin ne kadar olduğunu açıkladı! Sadaka gibi ikramiye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.Erdoğan burada yaptığı açıklamada, emekli ikramiyesinin üç bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı. "Emeklilere nefes aldıracak bütçeyi ayarlıyoruz" diyen Erdoğan "Emeklilerimizin emekli ikramiyelerinde bir artış yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki bayramda bu rakamı 3 bin TL'ye yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.