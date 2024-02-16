Akaryakıt istasyonlarından ‘kart komisyonu’ çağrısı

Kart komisyonu sorunu giderek büyüyor. Akaryakıt istasyonları da yüksek banka komisyonlarına isyan etti. Sektör temsilcileri komisyon nedeniyle istasyonların zarar ettiğini dikkat çekiyor. Komisyonun alınmaması çağrıları yapılırken sektör, tutarın kaldırılması halinde ise vatandaşı kazandıracak bir öneri de sunuyorlar.

KART KOMİSYONUNA ÇARE ARANIYOR

Akaryakıt istasyonları ile bankaların kredi kartı komisyonları üzerinden uzun süredir devam eden sıkıntıya çözüm önerisi "nakit alım" olarak öne çıkıyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'na (BDDK) yaptığı çağrıda hem vatandaşın cebini rahatlatacak hem de kendileri açısından kredi kartı komisyonunu ortadan kaldıracak bir çözüm önerisinde bulundu.

“2 LİTRE BENZİNİ BEDAVA VERELİM”

Sabah Gazetesi’nden Barış Şimşek’in haberine göre, Aktaş, nakit ödemelerde yüzde 3'lük kart komisyonunu almayarak bir depoda vatandaşa 2 litre benzini bedavaya verebileceklerini, diğer türlü kartlı ödemelerde ise " hizmet bedeli fişi" keserek komisyonun vatandaş tarafından karşılanmasını talep etti.

“BANKA KOMİSYONLARI DAYANILMAZ HALE GELDİ”

Aktaş, bankaların hiçbir iş yapmadan kendilerine ortak olduklarına dikkat çekerek, "İstanbul'u baz aldığımızda bayi ile dağıtıcıya nakliye ve KDV dahil kalan brüt oran yüzde 9.67'dir. Dağıtıcılarla en adil dağılım olan yüzde 50-50 paylaşımda bayiye 4.83 brüt oran kalıyor. Yüzde 3.36'sını bankaya komisyon olarak verdiğimizde elimizde yüzde 1.47 kalıyor. Yani 1000 TL'lik akaryakıt alışverişinde 14.7 TL bayilere kalıyor. Bu durum artık dayanılamaz bir boyuta geldi" diye konuştu.

AKARYAKITTA KART KULLANIMI YÜZDE 90’LARA VARIYOR

13 bine yaklaşan akaryakıt bayilerinin tamamı komisyondan şikayet ediyor. Zaten yüksek olan akaryakıtta kredi kartı kullanımı yüzde 90’lara varıyor. İstasyonlar kart kullanımı dolayısıyla bankalara yüzde 3 düzeyinde komisyon ödüyor.

GİDERLER VE KOMİSYON KARI GÖTÜRÜYOR

7 gün 24 saat hizmet veren akaryakıt istasyonlarının vardiyalı personel istihdamı, elektrik, su, kira gibi temel giderlerinin yanında bir de komisyonlar kazançlarını sınırlıyor.

Kaynak: tgrthaber