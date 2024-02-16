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Henüz 23 yaşındaydı! Lösemiye yenildi

Gebze'de yaşayan 23 yaşındaki Ayşe Nur Bilek Lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Henüz 23 yaşındaydı! Lösemiye yenildi mask

Gebze Barış Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Nur Bilek(23) lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. 5 Aralık tarihinden bu yana tedavi gören Ayşe Nur Bilek'in cenazesi öğlen namazına müteakip Karadenizliler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
# Ayşe Nur Bilek

16 Şub 2024 - 15:24 - Asayiş

Mahreç  Cihat Polat

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