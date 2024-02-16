Gebze Barış Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Nur Bilek(23) lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. 5 Aralık tarihinden bu yana tedavi gören Ayşe Nur Bilek'in cenazesi öğlen namazına müteakip Karadenizliler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
Henüz 23 yaşındaydı! Lösemiye yenildi
Gebze'de yaşayan 23 yaşındaki Ayşe Nur Bilek Lösemi hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.