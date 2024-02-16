ELDOĞAN NEDEN ÇEKİLDİĞİNİ ANLATTI

Eldoğan, bir hafta içinde toplam 38 yer ziyaret ederek adaylıktan neden çekildiğini anlattı.

Eldoğan’ın ziyaret ettiği yerler şu şekilde:

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Fırıncılar Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Sarı, Kocaeli Marangozlar, Mobilyacılar Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Arguner, Kocaeli Kasaplar, Celepler, Besiciler, Tavukçular ve Evcil Hayvan Bakımı Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Şalgam, Kocaeli Servis Araçları Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şenol İkizek, Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, Kocaeli Berberler Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Aysel, Kocaeli Bakkallar, Büfeciler, Tekel Bayiileri Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Kahveciler Esnafı ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Kocaeli Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, İzmir Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir Kızıl, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Derya Uluç, Alikahya Fatih Mahallesi Muhtarı Yunus Arıcan, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Fatma Keskin, Alikahya Atatürk Mahalle Muhtarı Özgür Sarıca, Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, Yenimahalle Mahalle Muhtarı Yasin Duman, Yenidoğan Mahalle Muhtarı Ergün Mencik, Turgut Mahalle Muhtarı Mehmet Kurt, Kemalpaşa Mahalle Muhtarı Engin Çevrim, Tepecik Mahalle Muhtarı Güngör Saner, Karabaş Mahalle Muhtarı Arif Çelik, Yahyakaptan Ahmet Mirzaoğlu, Sanayi Mahalle Muhtarı İsmail Moğultay, Serdar Mahalle Muhtarı Ümit Yılmaz, Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, Akarca Mahalle Muhtarı Müyesser Yılmaz, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan Sarı, Cedit Mahalle Muhtarı Mehmet Nabi Keskin, KOSİAD Kocaeli Şube Başkanı Yalçın Ergen, Kartepe Müteahhitler Birliği Başkanı Ekrem Yalçınkaya, Orta Anadolu Derneği Başkanı Erhan Bilgiç, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan.

DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Yalçın Eldoğan daha önce yaptığı basın açıklamasıyla adaylıktan çekilmesini bu şekilde duyurmuştu:

"Öncelikle vatanımızı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, ailelerine ve ulusumuza başsağlığı diliyorum.

İzmit Gültepe doğumlu, minibüs şoförlüğü ile başladığı iş hayatında kendisini sürekli geliştirerek büyümeyi başarmış bir hemşerinizim...

Kendimi her açıdan hazır hissederek, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmit Belediye Başkanlığına talip olmak amacıyla yola çıktım.

Şehrimiz siyasetinde henüz hiçbir aday adayı ortada yokken, ben ağustos ayı başında niyetimi kamuoyuna duyurdum ve çalışmalarıma başladım.

İYİ PARTİ’NİN İZMİT ADAYI OLMAK İSTİYORDUM

Hedefim, İzmit Belediye Başkanlığı seçiminde CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yapması ve bu ittifak içinde İYİ Parti’nin İzmit adayı olmaktı. İttifak olmasa dahi İYİ Partiden aday olmak için hazırlıklarımızı yapmıştık. 5 ay boyunca bu hedef doğrultusunda elimizden gelen çalışmaları yaptık. İzmit’teki bütün muhtarları, STK’ları, meslek odalarının hemen hemen tamamını ziyaret ettim, şehrimizin spor kulüpleri ile temas kurup, katkı sağladık. Ev ziyaretlerinde de bulunduk.

KİŞİSEL OLARAK ÇOK MESAFE ALDIM

5 aylık siyasi çalışmalarımda, görüştüğüm, temas kurduğum her kişi ve kurumdan çok samimi ilgi gördük. Aday gösterilmem halinde destek sözleri aldım. Kişisel olarak çok mesafe aldığımı düşünüyorum. Ancak yerel siyaset ortamındaki gelişmeler beklediğim ve planladığım gibi olmadı. İyi Parti genel merkezinin Belediye Başkan adaylarının başvuru ve adayların açıklanma süresi uzatıldı.

BU SİYASİ KOŞULLAR ALTINDA

Bu siyasi koşullar altında, aday adaylığından çekildiğimi çok sevdiğim İzmit halkına saygı ile duyuruyorum. Bu süreçte bana inanan herkese, benimle ilgili haberleri kamuoyuna duyuran basın mensuplarına çok teşekkür ederim.

İHTİYAÇ DUYULMASI HALİNDE

Ben, vatanın birlik ve bütünlüğüne inanan bu konuda taviz vermeyen, İzmit’i çok iyi tanıyan ve çok seven biriyim.

Bu şehre gerçekten hizmet etmek için yola çıkan değerli Belediye Başkan adaylarıyla ihtiyaç duyulması halinde bilgi ve birikimlerimi paylaşmaya hazır olduğumu vurgulamak isterim.Herkese sonsuz saygı ve sevgilerimle.