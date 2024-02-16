İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Bekirdere esnafını ziyaret etti 

Her daim esnafın yanında olan İzmit Belediyesi, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Çınar Ekibi, Bekirdere Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Esnafın taleplerini dinleyerek notlarını alan ekip ayrıca hediye takdiminde bulundu. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı Başkan Hürriyet ve Çınar Ekibine teşekkür etti.