Her daim esnafın yanında olan İzmit Belediyesi, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Çınar Ekibi, Bekirdere Mahallesi’nde esnafları ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Esnafın taleplerini dinleyerek notlarını alan ekip ayrıca hediye takdiminde bulundu. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren bölge esnafı Başkan Hürriyet ve Çınar Ekibine teşekkür etti.
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İzmit Belediyesi Çınar Ekibi Bekirdere esnafını ziyaret etti
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, Bekirdere Mahallesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek hem taleplerini dinledi hem de hediye takdiminde bulundu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.