Çetinkaya, esnaf turunda  

İlçe esnafını tek tek gezen Mesut Çetinkaya ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada ; “Yağmurlu havaya rağmen bizleri sıcak gönülleriyle karşılayan ilçe esnafımıza teşekkür ederim. Rabbim tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.