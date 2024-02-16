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Çetinkaya, esnaf turunda  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

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Çetinkaya, esnaf turunda  
Çetinkaya, esnaf turunda  
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İlçe esnafını tek tek gezen Mesut Çetinkaya ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada ; “Yağmurlu havaya rağmen bizleri sıcak gönülleriyle karşılayan ilçe esnafımıza teşekkür ederim. Rabbim tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.

16 Şub 2024 - 15:45 - Siyaset

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