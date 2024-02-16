- Siyaset

Başkan Sezer, “Ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz”

AKP İlçe Teşkilatı’nın mahalle ve köy temsilcileri ile bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, “Merkez köy ayrımı yapmadan hizmete devam edeceğiz” dedi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Başkan Sezer, “Ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz” mask
Başkan Sezer, “Ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz”
Başkan Sezer, “Ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz”
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart 2024 Yerel seçimleri kapsamında AK Parti İlçe Teşkilatı mahalle başkanları ve köy temsilcileri ile bir araya geldi. Faydalı geçen istişare toplantısında konuşan Başkan Sezer, “Merkez köy ayrımı yapmadan hizmete devam edeceğiz” dedi.

TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRETLE

AK Parti belediyeciliğinin eserlerini ilçenin her yerine ulaştırmaya özen gösterdiklerini belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Tevazu, samimiyet ve gayretle çıktığımız bu hizmet yolculuğunda; sizlerin destekleri ve Gölcüklülerin dualarıyla hem kırsal mahallelerimiz de hem de merkez mahallelerimizde büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bu hizmetleri de arttırarak sürdüreceğiz” dedi.
# hizmet, büyük, 2024, AKP

16 Şub 2024 - 15:49 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.057.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL