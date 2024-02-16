Başkan Hürriyet, güne Mimar Sinan Camii’nde başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah farklı bir camide cemaatle buluşuyor. Hürriyet, bugünkü sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Camii’nde cemaatle kahvaltı yaptı. Başkan Hürriyet, Mahalle Muhtarı Salih Çuman ile birlikte vatandaşların talep ve sorunlarına kulak verdi.

" YENİ CUMA’DAKİ TUVALETLERİ ÜCRETSİZ YAPTIK"

Cemaatle sohbet eden Başkan Hürriyet, “Yeni Cuma’daki tuvaletleri ücretsiz yaptık. Tamamen yenileyerek kendi personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. Fevziye’deki tuvaletlerini ihalesi bitince orayı da ücretsiz yapacağız. Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.