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Başkan Hürriyet, güne Mimar Sinan Camii’nde başladı

Gün aydınlanmadan sahaya inerek vatandaşlarla bir araya gelen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu sabah Mimar Sinan Camii cemaatiyle güne başladı

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Başkan Hürriyet, güne Mimar Sinan Camii’nde başladı mask
Başkan Hürriyet, güne Mimar Sinan Camii’nde başladı
Başkan Hürriyet, güne Mimar Sinan Camii’nde başladı
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah farklı bir camide cemaatle buluşuyor. Hürriyet, bugünkü sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Camii’nde cemaatle kahvaltı yaptı. Başkan Hürriyet, Mahalle Muhtarı Salih Çuman ile birlikte vatandaşların talep ve sorunlarına kulak verdi.  

" YENİ CUMA’DAKİ TUVALETLERİ ÜCRETSİZ YAPTIK"

Cemaatle sohbet eden Başkan Hürriyet, “Yeni Cuma’daki tuvaletleri ücretsiz yaptık. Tamamen yenileyerek kendi personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. Fevziye’deki tuvaletlerini ihalesi bitince orayı da ücretsiz yapacağız. Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
# hizmet, talep, yeni

16 Şub 2024 - 15:53 - Gündem

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