Başkan Hürriyet, güne Mimar Sinan Camii’nde başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, her sabah farklı bir camide cemaatle buluşuyor. Hürriyet, bugünkü sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’ndeki Mimar Sinan Camii’nde cemaatle kahvaltı yaptı. Başkan Hürriyet, Mahalle Muhtarı Salih Çuman ile birlikte vatandaşların talep ve sorunlarına kulak verdi.
" YENİ CUMA’DAKİ TUVALETLERİ ÜCRETSİZ YAPTIK"
Cemaatle sohbet eden Başkan Hürriyet, “Yeni Cuma’daki tuvaletleri ücretsiz yaptık. Tamamen yenileyerek kendi personelimizle birlikte hizmet veriyoruz. Fevziye’deki tuvaletlerini ihalesi bitince orayı da ücretsiz yapacağız. Sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek adına tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.