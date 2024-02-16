Başkan Hürriyet, Cuma namazı sonrası  Kemer Camii cemaatiyle buluştu

Vatandaşların talep ve sorunlarını kendilerinden dinlemeye önem veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mesaisinin büyük bir kısmını halkın içerisinde geçiriyor. Başkan Hürriyet, Tepeköy Mahallesi’ndeki Kemer Camii’nde Cuma namazı sonrası cemaati ziyaret etti. Cami Dernek Başkanı Fahri İnal’ın eşlik ettiği Başkan Hürriyet, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.
VATANDAŞA İKRAMLAR YAPILDI
Cemaatin cami ile ilgili taleplerini tek tek not alan Hürriyet, İzmit’in her noktasına hiçbir ayrım gözetmeden en iyi hizmeti götürmek için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Hürriyet’in kendilerini ziyaret etmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlara mobil ikram aracından sıcak çorba ve kek ikram edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.