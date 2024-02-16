SP Gölcük Adayı Özçelik'ten AGD ziyareti

Saadet Partisi Gölcük Belediye başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik Anadolu Gençlik Derneği Gölcük Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette AGD Gölcük İlçe Başkanvekili Osman ODABAŞ, yönetimi ve gençler yer aldı.

“GENÇLER ÜZERİNDEKİ SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Bir toplumun geleceği gençlere verdiği değerle ve gençlerin ülkede katma değer öğretecek bir duruma gelmesiyle mümkün olacak bir şeydir. Bu açıdan bakılınca sorumluluğumuzun farkındayız. Milli Görüş Gençliği ve Anadolu gençliği olarak ülkemizin, insanımızın ve insanlığımızın bizden beklentilerinin ne olduğunu farkındayız. Aşkla, azimle bütün gençlerimiz ve insanımız için üzerimize düşen sorumluluğu yapma çabası içindeyiz. Dedi.“Gölcük’te gençlerin sosyalleşebileceği alanlar inşa edeceğiz. Gençlerimizi yönetime dahil edecek öğrenci konseyleriyle ihtiyaçlarını duyurmalarına ve çözüme kavuşturmalarına yardımcı olacağız.” Dedi.AGD İlçe Başkanvekili Osman ODABAŞ: Gölcük Belediye Başkan Adayımız Mehmet Emin Özçelik Bey’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.