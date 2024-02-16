- Siyaset

SP Gölcük Adayı Özçelik'ten AGD ziyareti

Saadet Partisi Gölcük Belediye Başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik AGD Gölcük’ü ziyaret etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
SP Gölcük Adayı Özçelik'ten AGD ziyareti mask
SP Gölcük Adayı Özçelik'ten AGD ziyareti
Haber albümü için resme tıklayın

Saadet Partisi Gölcük Belediye başkan Adayı Mehmet Emin Özçelik Anadolu Gençlik Derneği Gölcük Temsilciliğini ziyaret etti. Ziyarette AGD Gölcük İlçe Başkanvekili Osman ODABAŞ, yönetimi ve gençler yer aldı.

“GENÇLER ÜZERİNDEKİ SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Bir toplumun geleceği gençlere verdiği değerle ve gençlerin ülkede katma değer öğretecek bir duruma gelmesiyle mümkün olacak bir şeydir. Bu açıdan bakılınca sorumluluğumuzun farkındayız. Milli Görüş Gençliği ve Anadolu gençliği olarak ülkemizin, insanımızın ve insanlığımızın bizden beklentilerinin ne olduğunu farkındayız. Aşkla, azimle bütün gençlerimiz ve insanımız için üzerimize düşen sorumluluğu yapma çabası içindeyiz. Dedi.“Gölcük’te gençlerin sosyalleşebileceği alanlar inşa edeceğiz. Gençlerimizi yönetime dahil edecek öğrenci konseyleriyle ihtiyaçlarını duyurmalarına ve çözüme kavuşturmalarına yardımcı olacağız.” Dedi.AGD İlçe Başkanvekili Osman ODABAŞ: Gölcük Belediye Başkan Adayımız Mehmet Emin Özçelik Bey’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Dedi.
# Saadet Partisi

16 Şub 2024 - 16:04 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.057.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL