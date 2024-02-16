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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkacak takımları belirleyecek olan çeyrek final maçlarının tarihleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final programı açıklandı mask

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)

20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor ( Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
# oldu, türkiye, Tüpraş

16 Şub 2024 - 16:08 - Spor

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