Söğüt, “Körfez’de en güçlü destek köylerimizden gelecek”

Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, ilk seçim irtibat bürosu açılışını Taşköprü’de Sevindikli’de gerçekleştirdi. Açılışa Başkan Söğüt ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Cumhur İttifakı ortağı partilerin ilçe yöneticileri, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar katıldı. Açılış öncesinde Başkan Söğüt ve beraberindeki heyet vatandaşlarla sohbet etti, esnafa kolaylıklar diledi.

ÇOK GÜZEL ESERLER KAZANDIRDI

Açılışta da ilk olarak söz alan AKP İlçe Başkanı Nurettin Okudan, “Başkanımız 5 yıl boyunca Körfez’imize çok güzel hizmetler kazandırdı. Şimdi tekrar Cumhur İttifakı’mızın adayı oldu. Eminim önümüzdeki 5 yılda güzel eserleri yine Körfezimize kazandıracaktır” dedi. Okudan’ın ardından Başkan Şener Söğüt de selamlama konuşması gerçekleştirdi.

ZAFERİN MEŞALESİNİ YAKTIK

“Seçim irtibat büromuzun Taşköprü’müze, köylerimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” diyen Başkan Söğüt, “Bugün ilk seçim irtibat bürosu açılışımızı yapıyoruz. 31 Mart seçimlerinin bu noktada ilk adımını, meşalesini Taşköprü’den yakıyoruz. Köylerimizin her birinde bugüne kadar yüzde 90’lara varan destek aldık. Böylesine güçlü destek için tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yine en güçlü desteği göreceğimize de eminim” dedi.

ÖNEMLİ DESTEKLER SAĞLADIK

“Hem Kocaeli’mizde hem de Körfez’imizde birbirinden değerli, kıymetli eser ve hizmetlerimizi gerçekleştirdik” diyen Başkan Söğüt, “Bu anlamda en büyük desteği de kırsal kalkınma alanında gerçekleştirdik. Hem Bakanlığımız hem de Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mazot desteğinden, sertifikalı tohum desteğine, fidan desteğinden fide desteğine kadar bir çok alanda destekler sunduk.

EN GÜÇLÜ DESTEK SİZDEN GELECEK

‘Şehirde ne varsa, köylerimizde de o olacak’ dedik, köylerimizin büyük bölümüne doğalgazı ulaştırdık. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden spora kadar bir çok alanda hizmet ve eseri kazandırdık. Şimdi Cumhur İttifakı’mızın tekrar Başkan Adayı olarak yola koyulduk. İnanıyorum ki; Körfez’de bizlere ve meclis üyelerimize, Kocaeli’nde de Tahir Büyükakın Başkanımıza en güçlü destek sizlerden gelecek” dedi.