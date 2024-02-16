112 Acil Sağlık filosuna 4 yeni ambulans katıldı

ağlık Bakanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere Kocaeli Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 4 yeni ambulans hizmete girdi.

Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun, "sağlık sisteminde dünyada en iyiler arasında yer almak" olduğunu belirterek, bu kapsamda hem Kocaeli'de hem de ülkenin her yerinde modern hastaneler, tıbbi cihazlar, nitelikli ve fedakar sağlık çalışanlarıyla fark oluşturan sağlık hizmeti ortaya konulduğunu söyledi.

İlave 4 ambulansla 90 ambulansa ulaşacaklarını aktaran Yavuz, "2023 yılında 152 bin 57 vakaya müdahale edilmiştir ilimiz genelinde. Ambulanslarımız 2 milyon 821 bin 916 kilometre mesafe katetmiştir." dedi.

Yavuz, kentteki sağlık yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, " 2024 yılında birçok sağlık hizmetinin inşallah kurdelesini hep beraber kesmiş olacağız. Güzel günler bizi bekliyor." ifadesini kullandı.

Acil sağlık görevlilerinin vatandaşları en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak için fedakarca çalıştığını dile getiren Yavuz, yeni ambulansların kazasız, belasız hizmet vermesini temenni etti.

- "Sağlık yatırımlarıyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli'deki sağlık yatırımlarıyla ilgili TBMM'de görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüştüğünü kaydetti.

Derince bölgesinde 250 ve 400 yataklı iki hastane yapılmasının yatırım programına alındığını aktaran Hülagü, " Çayırova'daki hastanemizin hızlandırılmasıyla ilgili görüşmeler yaptık. Gölcük'teki hastanemizi de Allah kısmet ederse mart ayı içerisinde açacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ambulansları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ve sağlık çalışanları katıldı.