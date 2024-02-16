Başkan Bıyık, Darıcalılara karanfil dağıttı

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ilçeyi karış karış gezmeye devam ediyor. Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olmaya özen gösteren Başkan Muzaffer Bıyık, bir yandan yoğun bir tempoda seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşuyor. Eşi Havva Bıyık ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç’in de eşlik ettiği mahalle buluşması programında Başkan Muzaffer Bıyık, Kazım Karabekir Mahallesi’ni sokak sokak, kapı kapı gezerek hem vatandaşlara karanfil dağıttı hem de hasbihal edip taleplerini dinledi.

HER ZAMAN VATANDAŞIMIZIN ARASINDA OLACAĞIZ

Mahalle gezisinde vatandaşlar tarafından oldukça sıcak ve samimi bir şekilde karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman vatandaşların arasında olmaya devam edeceğini ifade ederek “Kazım Karabekir Mahallemizde sokak gezilerimizde bizlere kucak açan ve oldukça sıcak karşılayan hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz vatandaşımızı sadece seçimden seçime hatırlayanlardan hiçbir zaman olmadık. Dün olduğu gibi bugün de yarın da vatandaşlarımızın arasında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

DARICALILAR BAŞKAN BIYIK’I BAĞRINA BASTI

Görev yaptığı süre boyunca vatandaşlarla arasındaki gönül bağını hiç koparmayan ve her zaman diyalog halinde olan Başkan Muzaffer Bıyık’ı mahalle sakinleri de adeta bağrına bastı. Her sokakta vatandaşlarla kucaklaşan ve samimi diyaloglar kuran Başkan Muzaffer Bıyık, gördüğü ilgiden ve destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Darıcalılara teşekkür etti.