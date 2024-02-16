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Hastaneye kaldırılmıştı: AKP’li Çakır'ın son durumu

TBMM’deki odasında kalp krizi geçiren AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Bilkent Şehir Hastanesi’nde anjiyoya alındı. 1 damarının tıkalı olduğu öğrenilen Çakır’ın evinde istirahat ettiği öğrenildi

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Hastaneye kaldırılmıştı: AKP’li Çakır'ın son durumu mask

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ( TBMM) odasında rahatsızlandı. Yaşadığı sağlık sorununu bir diğer Kocaeli milletvekili olan Cemil Yaman’a anlatan ve ardından hemen Meclis hastanesine kaldırılan Çakır, daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

“EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK”

Kalp krizi geçirdiği belirlenen milletvekili Sami Çakır’ın anjiyoya alındığı öğrenildi. Çakır’ın tıkalı olan bir damarının açılması için operasyona gireceği, doktorlarının tavsiyesi ile dinleneceği belirtilen AKP’li Çakır’ın kente dönerek evinde istirahate çekileceği öğrenildi.
# AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, TBMM, sağlık, AKP, büyük, türkiye

16 Şub 2024 - 17:06 - Gündem

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Yorumlar

(2)
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Ak Parti̇li̇ydi̇k - Bizene ne faydası olmuş kime ne çokta tın tın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Şubat 17:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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