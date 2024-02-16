Hastaneye kaldırılmıştı: AKP’li Çakır'ın son durumu

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ( TBMM) odasında rahatsızlandı. Yaşadığı sağlık sorununu bir diğer Kocaeli milletvekili olan Cemil Yaman’a anlatan ve ardından hemen Meclis hastanesine kaldırılan Çakır, daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
“EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK”
Kalp krizi geçirdiği belirlenen milletvekili Sami Çakır’ın anjiyoya alındığı öğrenildi. Çakır’ın tıkalı olan bir damarının açılması için operasyona gireceği, doktorlarının tavsiyesi ile dinleneceği belirtilen AKP’li Çakır’ın kente dönerek evinde istirahate çekileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Ak Parti̇li̇ydi̇k - Bizene ne faydası olmuş kime ne çokta tın tın
Turanoğlu - Geçmiş olsun
Rabbim şifa versin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.