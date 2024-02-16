Hastaneye kaldırılmıştı: AKP’li Çakır'ın son durumu

AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki ( TBMM) odasında rahatsızlandı. Yaşadığı sağlık sorununu bir diğer Kocaeli milletvekili olan Cemil Yaman’a anlatan ve ardından hemen Meclis hastanesine kaldırılan Çakır, daha sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

“EVİNDE İSTİRAHAT EDECEK”

Kalp krizi geçirdiği belirlenen milletvekili Sami Çakır’ın anjiyoya alındığı öğrenildi. Çakır’ın tıkalı olan bir damarının açılması için operasyona gireceği, doktorlarının tavsiyesi ile dinleneceği belirtilen AKP’li Çakır’ın kente dönerek evinde istirahate çekileceği öğrenildi.