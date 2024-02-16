Kocaelispor'un 24, 25, 26 ve 27. hafta programı açıklandı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla Trendyol 1. Lig’de 24, 25, 26 ve 27. hafta oynanacak karşılaşmaların programını açıkladı.

Buna göre 1. Lig’de gelecek 4 haftanın programı şöyle:

24. hafta

23 Şubat Cuma

20.00 Altay - Giresunspor

24 Şubat Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Ümraniyespor

16.00 Çorumspor - Bodrum FK

19.00 Adanaspor - Göztepe

25 Şubat Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor

16.00 Manisa FK - Gençlerbirliği

16.00 Boluspor - Erzurumspor FK

19.00 Eyüpspor - Sakaryaspor

26 Şubat Pazartesi

20.00 Şanlıurfaspor - Tuzlaspor

25. hafta

1 Mart Cuma

20.00 Ümraniyespor - Altay

2 Mart Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Ankara Keçiörengücü

13.30 Bodrum FK - Eyüpspor

16.00 Erzurumspor FK - Kocaelispor

19.00 Sakaryaspor - Manisa FK

3 Mart Pazar

13.30 Giresunspor - Adanaspor

16.00 Göztepe - Boluspor

19.00 Çorum FK - Bandırmaspor

4 Mart Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Şanlıurfaspor

26. hafta

8 Mart Cuma

20.00 Boluspor - Giresunspor

9 Mart Cumartesi

13.30 Bandırmaspor - Bodrum FK

16.00 Adanaspor - Sakaryaspor

19.00 Eyüpspor - Çorum FK

10 Mart Pazar

13.30 Altay - Gençlerbirliği

13.30 Ankara Keçiörengücü - Erzurumspor FK

16.00 Şanlıurfaspor - Göztepe

19.00 Kocaelispor - Tuzlaspor

11 Mart Pazartesi

20.30 Manisa FK - Ümraniyespor

27. hafta

15 Mart Cuma

20.30 Gençlerbirliği - Kocaelispor

16 Mart Cumartesi

13.30 Erzurumspor FK - Tuzlaspor

13.30 Bandırmaspor - Eyüpspor

16.00 Çorum FK - Manisa FK

20.30 Göztepe - Ankara Keçiörengücü

17 Mart Pazar

13.30 Bodrum FK - Boluspor

16.00 Ümraniyespor - Adanaspor

16.00 Giresunspor - Şanlıurfaspor

20.30 Sakaryaspor - Altay