3 ilçe hazır değil! Volkan Demir listeler için geldi



31 Mart Yerel seçimlerine 44 gün kaldı. Seçimler yaklaştıkça adaylar ve meclis üyeleri de kesinlik kazanmaya devam ediyor. Kocaeli'de 11 ilçe ve büyükşehir adaylarını belirleyen CHP 'de Gebze adayı ve meclis üyelerinin belirlenmesi aşamasına gelindi.

7 İLÇE MYK 'YA TABİ



Genel Merkez tarafından görevlendirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir meclis üyelerinin belirlenmesi için MYK onayına tabi olan Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit ve Körfez ilçe başkanları ve ilçe belediye başkan adayları ile tek tek görüştü.

RAPOR GENEL MERKEZE GİDECEK

Görüşmelerde rapor tutan Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir raporunu Genel Başkan ve MYK üyelerine sunmasının ardından meclis üyeleri belirlenecek. Meclis üyelerinin bildirilmesi için ilçe seçim kuruluna son gün 20 Şubat.

LİSTELER TAMAMLANMADI

Görüşmeler sonunda İzmit, Körfez ve Gölcük ilçe örgütlerinin listelerinin hazır olmadığı ve süre istediği öğrenildi. Ayrıca hazırlanan listeler CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı' nın kontrolü dahilinde genel merkeze gideceği öğrenildi.