3 ilçe hazır değil! Volkan Demir listeler için geldi

31 Mart Yerel seçimlerine 44 gün kaldı. Seçimler yaklaştıkça adaylar ve meclis üyeleri de kesinlik kazanmaya devam ediyor. Kocaeli'de 11 ilçe ve büyükşehir adaylarını belirleyen CHP 'de Gebze adayı ve meclis üyelerinin belirlenmesi aşamasına gelindi.
7 İLÇE MYK 'YA TABİ
Genel Merkez tarafından görevlendirilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir meclis üyelerinin belirlenmesi için MYK onayına tabi olan Çayırova, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, İzmit ve Körfez ilçe başkanları ve ilçe belediye başkan adayları ile tek tek görüştü.
RAPOR GENEL MERKEZE GİDECEK
Görüşmelerde rapor tutan Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir raporunu Genel Başkan ve MYK üyelerine sunmasının ardından meclis üyeleri belirlenecek. Meclis üyelerinin bildirilmesi için ilçe seçim kuruluna son gün 20 Şubat.
LİSTELER TAMAMLANMADI
Görüşmeler sonunda İzmit, Körfez ve Gölcük ilçe örgütlerinin listelerinin hazır olmadığı ve süre istediği öğrenildi. Ayrıca hazırlanan listeler CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı' nın kontrolü dahilinde genel merkeze gideceği öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.