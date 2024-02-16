TFF Sakaryaspor'u uyardı

TFF, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 8 kulübe daha stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazıları yolladı.
TFF; Sakaryaspor, Adanaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Hatayspor, Yeni Mersin İdman Yurdu kulüplerine iç saha maçlarını oynadıkları ve zeminlerinden sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.