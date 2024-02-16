İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ile Eray Bodur, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 17. Olağan Genel Kurulu sonrası başkan seçilen Şükrü Ar’ı ziyaret etti. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileten heyet, Başkan Ar’a yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Şükrü Ar, İzmit Belediyesi ailesine nezaketlerinden ötürü teşekkür etti.
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İzmit Belediyesinden BAL-TÜRK’e hayırlı olsun ziyareti
İzmit Belediyesi Koordinatörleri Ozan Aksu ve Eray Bodur, Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şükrü Ar’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.