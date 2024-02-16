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TİP'in Gebze adayı Erkan Baş oldu

TİP Gebze Belediye Başkan adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş olarak açıklandı. Uzun zamandır kim olacağı merakla beklenen Gebze'de sürpriz geldi.

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
TİP'in Gebze adayı Erkan Baş oldu mask

TİP Gebze Belediye Başkan adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş olarak açıklandı. Uzun zamandır kim olacağı merakla beklenen Gebze'de sürpriz geldi.

CHP DESTEK VERECEK İDDİASI

CHP Kocaeli'de 11 ilçe adayını belirledi. Aday belirlenemeyen tek ilçe Gebze oldu. Nail Çiler'in aday gösterildiği ancak kendisinin geri çekilmesi ardından aday arayan CHP'nin Erkan Baş 'a destek vereceği iddia ediliyor
# chp, Erkan Baş, aday, Gebze Belediye Başkan adayı

16 Şub 2024 - 19:14 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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