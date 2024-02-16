TİP'in Gebze adayı Erkan Baş oldu

TİP Gebze Belediye Başkan adayı TİP Genel Başkanı Erkan Baş olarak açıklandı. Uzun zamandır kim olacağı merakla beklenen Gebze'de sürpriz geldi.

CHP DESTEK VERECEK İDDİASI

CHP Kocaeli'de 11 ilçe adayını belirledi. Aday belirlenemeyen tek ilçe Gebze oldu. Nail Çiler'in aday gösterildiği ancak kendisinin geri çekilmesi ardından aday arayan CHP'nin Erkan Baş 'a destek vereceği iddia ediliyor