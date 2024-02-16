Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü biriminde demir atölyesinde işçi olarak çalışan 22 yaşındaki Yener D., sabah saatlerinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken birden alev alarak tiner tenekesi patladı. Patlamayı duyan iş arkadaşlarının 112 acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından işçi Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun yarısının 3. derece ağır yanık olduğu ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen işçi, ambulans ile Ankara’dan gelen ambulans uçağa bindirilmek üzere Dalaman Havalimanı'na götürüldü. Burada sedye ile ambulans uçağa alınan Yener D. tedavisinin devam edeceği Kocaeli'ye sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Asayiş
Soba yakarken kendini yakan işçi ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde sobayı tutuşturmak için tiner dökerken yaşanan patlamada ağır yaralanan belediyede görevli işçi, ambulans uçakla Kocaeli'ye sevk edildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.