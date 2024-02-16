- Siyaset

AKP Karamürsel Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi

AKP Karamürsel Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
AKP Karamürsel Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi mask
AKP Karamürsel Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
AKP Karamürsel Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Açılışa Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya seçim koordinasyon merkezi açılışında yaptığı konuşmada ; “Bizleri coşkuyla karşılayan, sevgiyle kucaklayan Karamürselli hemşerilerimize, gönül bağı kurduğumuz tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Biz büyük bir aileyiz.Cumhur İttifakımızın hizmet neferleri olarak, birlik ve beraberlik içerisinde milletimize hizmet aşkıyla hizmet edeceğiz. Bu davaya gönül vermiş kardeşlerimizle Karamürsel’imiz için durmak yok, yola devam”.
# seçim, büyük, cumhur ittifakı, hizmet

16 Şub 2024 - 19:21 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.057.081 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL