İzmit Belediyesi, gazilere vefasını göstermeye devam ediyor

Gazilerimize olan saygı ve minneti her alanda göstermeye devam eden İzmit Belediyesi, gaziler ve ailelerini sık sık ziyaret ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi organizesinde düzenlenen ziyaretler kapsamında son olarak Koordinatörler Ozan Aksu ve Eray Bodur, kentimizdeki Kıbrıs gazileri ve ailelerini ziyaret etti.
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Kıbrıs Gazisi Mustafa Tuğralı, Kıbrıs Gazisi Recep Demir, Kıbrıs Gazisi Hacı Ali Özler, Kıbrıs Gazisi Kemal Özdayı ve Kıbrıs Gazisi Muzaffer Uğurlu’yu ziyaret eden heyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Her daim kıymetli gazi ve ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizen ekip, gazilere hediyelerini takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.