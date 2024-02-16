İzmit Belediyesi, gazilere vefasını göstermeye devam ediyor

Gazilerimize olan saygı ve minneti her alanda göstermeye devam eden İzmit Belediyesi, gaziler ve ailelerini sık sık ziyaret ediyor. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi organizesinde düzenlenen ziyaretler kapsamında son olarak Koordinatörler Ozan Aksu ve Eray Bodur, kentimizdeki Kıbrıs gazileri ve ailelerini ziyaret etti.

“HER DAİM YANINIZDAYIZ”

Kıbrıs Gazisi Mustafa Tuğralı, Kıbrıs Gazisi Recep Demir, Kıbrıs Gazisi Hacı Ali Özler, Kıbrıs Gazisi Kemal Özdayı ve Kıbrıs Gazisi Muzaffer Uğurlu’yu ziyaret eden heyet, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Her daim kıymetli gazi ve ailelerinin yanlarında olacaklarının altını çizen ekip, gazilere hediyelerini takdim etti.